Polícia Militar recupera dois veículos furtados

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar (PM) em Minas Gerais foi alertada através de uma denúncia feita ao 190 sobre um furto de veículo que ocorreu em via pública na rua Guaicurus, na Vila Togni. As equipes de busca realizaram intensas investigações e, como resultado, localizaram dois veículos abandonados em uma via vicinal. Um dos veículos era o que havia sido informado como furtado, enquanto o outro ainda não tinha sido percebido como tal.

Os veículos foram removidos a um pátio credenciado para serem devolvidos aos respectivos proprietários. As vítimas do furto são um agente de saúde de 25 anos e um ajudante geral de 27 anos.

A PM de Minas Gerais está sempre disponível para servir a população mineira, atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A polícia militar tem como missão proteger a população e garantir a segurança pública, sempre buscando soluções efetivas e rápidas para os problemas enfrentados pela sociedade.