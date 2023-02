Previsão do tempo para esta sexta-feira,3

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira é céu nublado com abertura de sol e chuvas durante o período. Temperatura máxima pode chagar aos 27 graus e a mínima 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta sexta-feira é de 10 mm.

Minas Gerais

A sexta-feira,3,) será marcada por áreas de instabilidade e pancadas de chuva típicas do verão são esperadas no Oeste, Triângulo Mineiro e Sul do estado.

Há possibilidade, também, de chuva rápida na faixa Central de Minas Gerais, inclusive na Grande Belo Horizonte, por conta da combinação entre calor e alta umidade do ar.

O ar mais seco e estável deixa o tempo com sol entre poucas nuvens e sem chuva no Norte e Leste mineiros.

A temperatura segue elevada em todas as regiões mineiras e faz calor da ordem de 35ºC no Norte de Minas Gerais