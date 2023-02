Sorteio de lotes remanescentes na zona sul será realizado no dia 7 de fevereiro, na Urca

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Promoção Social informa que o sorteio dos lotes remanescentes dos loteamentos Vila Matilde, São Sebastião II e Jardim Esperança III será realizado no dia 7 de fevereiro, às 15h, no Espaço Cultural da Urca. A lista final dos interessados aptos a participar do sorteio está disponível no site da Prefeitura ou pelo link encurtador.com.br/klJP6. O Edital de Chamada Pública para manifestação dos inscritos no Programa Municipal de Habitação Popular interessados no sorteio foi publicado no dia 7 de novembro. Puderam manifestar interesse todas as pessoas regularmente inscritas no Programa, com renda familiar até cinco salários mínimos, entre outros critérios. O edital visa selecionar candidatos para a concessão de lotes subsidiados para autoconstrução de residências, incluindo cesta básica de materiais de construção e cronograma de obras.