Atletas de Poços disputam o Europeu em Paris e voltam para Poços com muitas medalhas

Poços de Caldas, MG – A equipe Vision, comandanda pelo renomado Mestre Paulão Rezende, de Poços de Caldas, teve uma grande participação no prestigiado Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que aconteceu em Paris, França, entre os dias 23 e 29 de janeiro de 2023. Este campeonato reúne atletas de alto nível de todo o mundo, tornando-se um dos eventos mais disputados do esporte.

Os resultados da equipe Vision foram incríveis, tendo ficado entre as três primeiras equipes da competição. Breno Henrique Liboni trouxe para casa uma medalha de bronze, enquanto Wesley Felix garantiu uma medalha de prata. Leonardo de Barros Vilela também se destacou com uma medalha de bronze, assim como Ana Beatriz dos Santos da Silva, que conquistou uma medalha de prata na categoria e bronze no absoluto. Por fim, Brígida Carvalho foi a grande campeã da categoria e vice no absoluto, consolidando o alto desempenho da equipe.

Este é mais um marco para a equipe Vision e para o esporte em Poços de Caldas. Parabéns a todos os atletas e treinadores envolvidos nesta conquista, que certamente trabalharam duro para chegar a este patamar de excelência. Que possamos continuar a celebrar muitos mais feitos desta equipe talentosa e dedicada.

Esta semana os atletas da equipe Vision visitaram o vice-prefeito Júlio César de Freitas na prefeitura da cidade, onde foram recebidos com grande entusiasmo e apoio. A visita contou com a presença do secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, o vereador Paulista e, claro, o Mestre Paulão Rezende, que sempre esteve presente ao longo de todo o processo de preparação da equipe. Além disso, a equipe contou com o apoio incondicional do Mestre Fabrício Moreira, que ajudou a elevar ainda mais o desempenho dos atletas.

Depoimentos:

Paulão Rezende: “Foi muito legal esta viagem, que agregou muitos valores grandes. Quero que isso se perpetue e que meus alunos se tornem referência para outros projetos em Educação Integral no município. O objetivo é que o esporte continue salvando vidas e que estes resultados possam servir como espelho. Tivemos ótimos contatos em Paris, o diretor da equipe, Fabrício, foi incrível e levou atletas de outras cidades, o que permitiu que estes meninos conhecessem além de Paris, a força da união que resultou neste grande resultado. Todos deram um show e estou muito feliz e orgulhoso. Talita, formada pela nossa equipe, brilhou em Paris, mesmo não tendo competido pela nossa equipe. Espero que agora os passos sejam mais firmes e fortes, deixando um legado de vitórias.”

Brígida Carvalho: “Foi muito legal estar na França com meu mestre Paulão Rezende. Consegui ser campeã na minha categoria e vice no absoluto. Fiz três lutas na minha categoria e finalizei com uma colega de equipe. Também fiz três lutas no absoluto, perdi a final, mas estou muito feliz com as medalhas de ouro e prata. Agora, estou me preparando para as próximas competições, já que 2023 está começando e há muitas coisas boas por vir. Agradeço a todos os envolvidos, incluindo amigos, colegas de equipe, professor, mestre, equipe e família.”

Breno Henrique Liboni: “Fiz um bom campeonato, cheguei até as semifinais e fiquei em terceiro lugar. Fiquei feliz com meu desempenho, fiz boas lutas com finalizações, mas perdi na semifinal. Foi minha primeira viagem internacional e a experiência foi inesquecível. Agradeço ao mestre Paulão, à equipe Vision, amigos, patrocinadores e família. Não chega a lugar nenhum sozinho, então obrigado a todos.”

WESLEY FELIX:

“Eu disputei quatro lutas em Paris e voltei para Poços de Caldas como vice-campeão europeu. Embora o objetivo fosse ser campeão, este segundo lugar ainda é importante. Perdi a final por apenas cinco segundos, mas isso apenas mostra que preciso continuar me concentrando para buscar o título na próxima oportunidade. Agradeço todo o apoio do mestre Paulão Rezende e do Fabrício.”

LEONARDO DE BARROS VILELA:

“Eu fiz uma boa competição e terminei em terceiro lugar. Embora tenha gostado muito da minha performance, sei que ainda há muito o que ser corrigido. Agradeço aos mestres Paulão e Fabrício pela oportunidade. Tudo o que eu conquistei é graças ao Jiu-Jitsu e quero buscar muito mais.”

ANA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA:

“Voltei com duas medalhas, uma de prata e outra de bronze. Fui para Paris com muita confiança, pois fui bem preparada pelo mestre Paulão Rezende. Infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava, eu queria o título, mas sinto que cumpri o meu dever ao dar o meu melhor e fazer tudo o que pude. Por isso, estou satisfeita com o meu desempenho. Agradeço ao mestre Paulão Rezende, à Prefeitura de Poços de Caldas, à Acqua Físion, à minha fisioterapeuta Keila, à minha psicóloga, à minha família e à Academia Olimpus, onde faço minha preparação com o Eduardo Rezende.”

JÚLIO CÉSAR DE FREITAS – Vice-Prefeito:

“Fico muito feliz com o sucesso desses jovens. Eu acompanhei o treinamento deles e vi o dia a dia de cada um. Eles são dignos, merecedores e referências no esporte para a nossa juventude e infância. Tenho uma grande admiração pelo mestre Paulão Rezende e estamos muito felizes com os resultados em Paris.”

FERNANDO HENRIQUE DOS Santos – PELEZINHO – Secretário de Esportes

“Sensacional que esses meninos representem Poços de Caldas em uma competição mundial e tragam grandes resultados. Isso é muito gratificante para nós como administração e feitos assim só valorizam ainda mais a frente esportiva que estamos vivendo agora graças ao empenho da administração, liderada pelo prefeito Sérgio e do Tio Júlio, da Câmara, através do vereador Paulista. O Mestre Paulão é uma grande referência, formador de opinião e valores, e tudo isso enaltece o esporte de Poços de Caldas. Fico feliz por estar vivenciando tudo isso e tenho certeza de que esses meninos são nossa referência e representam bem nosso esporte”.

WELLINGTON GUIMARÃES – PAULISTA – Vereador

“Um trabalho fantástico que a Secretaria de Esportes está fazendo juntamente com o mestre Paulão Rezende, prefeito Sérgio, Tio Júlio, enfim, uma construção enorme de pessoas trabalhando em prol do nome da cidade. Esses atletas Bia, Léo, Slagueiro, Breno e Brígida são referências. Foi um grande orgulho poder estar nesta reunião com eles, honrando e prestigiando. São meninos que estão começando no esporte e certamente ainda trarão muitos resultados para nossa cidade. Parabéns a todos e principalmente ao Mestre Paulão pela referência que ele é”.