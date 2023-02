Atrizes e atores de Poços participam de Exame de Capacitação Profissional do Sated-MG

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta e sábado (3 e 4 de fevereiro), no Espaço Cultural da Urca, representantes do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated-MG) estão em Poços de Caldas para a realização dos Exames de Capacitação Profissional voltado para atores e atrizes que desejam obter seu registro profissional na área.

As inscrições puderam ser realizadas até o dia 27 de janeiro. A programação teve início na tarde desta sexta, no Espaço Cultural da Urca. A presidente do Sated-MG, Magdalena Rodrigues, abriu os trabalhos e desejou não só que os participantes façam uma excelente prova, mas também aproveitem ao máximo as palestras e seminários que compõem a programação.

“Esta oportunidade da banca do Sated vir a Poços para tirar o registro profissional dos atores e atrizes da nossa cidade, além de facilitar bastante, já que não há necessidade de deslocamento até a capital Belo Horizonte, oferece a oportunidade dos trabalhadores da cultura, especificamente do teatro, terem o seu registro profissional, que é o que fica na carteira de trabalho, como profissão regulamentada. O registro é importante, por exemplo, para o recolhimento do INSS e também para o ator alçar novos trabalhos como um profissional da área”, destaca o ator, diretor e professor de teatro, Nando Gonçalves.

Ele ressalta, ainda, que Poços de Caldas é um polo cultural, com grande demanda para trabalhos artísticos e que a regulamentação é uma garantia para a sociedade, contratantes e para os próprios atores e atrizes. Os resultados do Exame Prático de Capacitação Profissional serão fornecidos ao término dos exames.