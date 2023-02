Caldense não se encontra em campo e perde para o Tombense por 3×0

Muriaé,MG – A Caldense sofreu uma derrota dolorida contra o Tombense neste sábado em Muriaé, perdendo por 3 a 0. O primeiro gol do Tombense foi marcado por Joseph aos 44 minutos do primeiro tempo, seguido por gols de Keiton aos 5 minutos do segundo tempo e Guilherme Santos aos 52 minutos da segunda etapa, quando a Caldense tinha um jogador a mais em campo. Com apenas 1 ponto no grupo B, a Caldense voltará a jogar na próxima rodada, sábado (11) contra o Ipatinga em casa.

Durante o jogo, o Tombense teve boas oportunidades de gol, com destaque para Luiz Fernando, que deu ótimo passe para Matheus Frizzo exigindo uma boa defesa de Elisson. Aruá também arriscou de longe, mas a bola foi defendida por Felipe Garcia. No segundo tempo, Keké partiu em velocidade puxando um contra-ataque para o Tombense e Matheus Frizzo quase marcou, mas sua finalização passou ao lado do gol. Dois jogadores foram expulsos, Bruno Silva do banco de reservas por discutir com um torcedor e Matheus Trindade após revisão do lance. Geovani Itinga também tentou marcar, mas a bola foi mandada para escanteio por Felipe Garcia.

Tombense – Felipe Garcia, David (Wisney), Joseph (gol), Roger Carvalho Emerson, Bruno Silva (expulso) (Matheus Trindade) (Expulso), Matheus Frizzo, Matheus Frizzo (Yann Rolim), Guilherme Santos (gol), Keké (Manoel), Kleiton (gol) (Amarelo), Luiz Fernando e Marcelinho. Técnico: Marcelo Chamusca

Caldense – Elisson, João Vitor (Baianinho), Patrick, Suéliton

(Amarelo), Alyson, Fabrício Bigode, Aruá (Kauê), Erivélton (Ronaldo), Aslen (Brown), Mayco Félix, Erick Salles. Técnico: Gian Rodrigues.

A arbitragem da partida foi liderada por Michel Patrick Guimarães, com Augusto Magno de Ramos e Rodney Faria Lima como assistentes e Adílio Ribeiro da Silva como quarto árbitro. O VAR foi Wanderson Alves de Souza.

Fotos Renan Muniz / Caldense