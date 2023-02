Campestre recebe Assembleia Geral da Lidarp e prepara festa para comemorar os 20 anos da entidade

Poços de Caldas, MG – A cidade de Campestre recebeu neste sábado (4) autoridades esportivas de cidades da região para a Assembleia Geral da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – Lidarp. O evento foi realizado na Câmara Municipal e foi comandando por Carlos Alberto dos Santos, o Lelo, Marcinho Turquinho e Israel Pereira. O evento discutiu regras para a temporada 2023 e ainda determinou uma programação especial para comemorar os 20 anos da entidade, que foi fundada em 15 de julho de 2003.

“Este ano é motivo de grande alegria para toda a família da Lidarp. O jornal Mantiqueira sabe de toda nossa história pois foi e é um grande parceiro nestes 20 anos. Foram anos onde crescemos muito, as competições apresentam um grande nível técnico e também aumentam as cidades participantes a cada temporada”, destacou Marcinho Turquinho. 2022 foi um ano de grande sucesso nos jogos da Lidarp com trinta e uma cidades participantes, além de mais de quatro mil atletas envolvidos em diversas modalidades. “Só temos a agradecer a diretoria da Lidarp pelo apoio e o carinho de todas as cidades envolvidas nestes eventos esportivos por toda a região. São pessoas que confiam no nosso trabalho e este ano será de festa onde vamos promover mais uma vez um esporte de qualidade e claro, novamente um ano de muito sucesso e muita festa”, destacou Turquinho.

A previsão de início das competições é o mês de março e a temporada deve terminar no início de dezembro. Como parte das comemorações dos 20 anos ficou definido na assembleia um evento festivo em julho. Este evento contará com a presença de várias pessoas que ajudaram na história da Lidarp, gente com ligações com a entidade no passado e nos dias atuais. Também será produzido um documentário contando a história da Lidarp com várias entrevistas. Serão realizadas diversas homenagens para pessoas que contribuíram com a Lidarp.

O presidente da Lidarp, Israel Pereira, destacou o evento em Campestre e o sucesso da entidade. “Agora é preparar este ano especial e fazer uma temporada digna destes 20 anos. Estamos muito animados e não podemos deixar de agradecer a presença de prefeitos, secretários, coordenadores, enfim, de todas as pessoas que vão ajudar este 2023 ser ainda mais especial”, falou Israel. “Será um ano de muitas conquistas, vitórias e surpresas”, finalizou Israel.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS / JORNAL MANTIQUEIRA