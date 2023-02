Chuvas provocam danos e alagamentos em vários pontos de Poços

Poços de Caldas, MG – As fortes chuvas desta noite de sexta-feira (3) causaram inundações e danos em várias ruas e avenidas de Poços de Caldas, incluindo as avenidas Bianucci, Edmundo Cardillo, João Pinheiro, José Remígio Prézia, Francisco Salles, Santo Antônio, e as ruas Argentina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A fonte luminosa no Parque José Affonso Junqueira também transbordou e vários bairros ficaram sem energia. O secretário de Defesa Social está levantando todos os danos para tomar ações o mais rápido possível. Até agora, a queda da ponte entre a Rua Argentina e a Avenida Vereador Edmundo Cardillo é o maior problema, resultando em um carro caindo na vala.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, várias ocorrências, incluindo queda de muros, inundações de vias e colapso de pontes, foram atendidas.

Fotos: Rede Social