Cia de Reis faz doação de 700 kg de alimentos para a Santa Casa

Poços de Caldas, MG – A Companhia dos Três Reis, comandada por Pedro Gomes da Silva, realizou no último domingo, 29, a doação de 700 kg de alimentos para a Santa Casa de Poços, além disso, também foi doado a quantia de R$3500 para o Hospital.

Após a entrega do alimento na parte da manhã, o grupo de Folia de Reis fez uma belíssima apresentação no Hospital na parte da tarde, mostrando um pouco dessa tradição que chegou ao Brasil no século 19 e hoje é considerada patrimônio cultural imaterial do estado.

Pedro Gomes, responsável pela companhia que já existe há 20 anos, conta que cada vez é mais difícil arrecadar esses alimentos em suas apresentações nas fazendas da região e nos bairros da cidade.

“Agradeço todas as fazendas onde estivemos, Fazenda Aparecida, Fazenda Souza Lima , entre outras. Agradecer também os bairros, Jardim São Paulo, Parque Pinheiros… Não conseguimos trazer tantas coisas porque a crise está brava, mas graças a Deus conseguimos arrecadar esses alimentos, um pouco de dinheiro, que foi esses R$3500 que já está com a dona Célia. Então, estamos lutando. Encerramos nossa vinda aqui cantando e foi muito bom”, relata Pedro Reis.

A provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, destaca a importância dessa parceria com o Sr. Pedro e a Cia dos Três Reis. “Não foi só os alimentos, além dos alimentos entrou uma quantia em dinheiro de R$3500, que a gente vai utilizar em compras para a própria Santa Casa ou para o Cacon. A gente aproveita esse momento para agradecer muito ao Sr. Pedro e aos companheiros dele, já que, além de ser muito importante para nós na Santa Casa, a gente sabe que veio de coração e muita boa vontade”, diz dona Célia.

A provedora da Santa Casa destaca ainda a importância de se manter viva uma tradição como a folia de reis. “Quero agradecer pois foi uma apresentação muito bonita. Isso hoje está em extinção, poucas pessoas continuam a apresentação das famosas folias de reis. Isso daí não deveria acabar. A Santa Casa fica à disposição, qualquer um que queira vir fazer uma apresentação, a gente recebe de braços abertos. Muito obrigado ao Sr. Pedro Gomes, muito obrigado a todos os companheiros e muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram com essa doação. A Santa Casa precisa muito e o Cacon também precisa, muito obrigado”, finaliza Célia.