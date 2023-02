Motoristas enfrentam dificuldades com falta de sinalização na rota alternativa da MG-179

Poços de Caldas, MG – Desde o bloqueio na BR-459, motoristas têm utilizado duas rotas alternativas para chegar a Poços de Caldas, uma delas é a MG-179 até Machado e depois seguir pela BR-267. Entretanto, os motoristas que escolheram essa rota estão reclamando da falta de sinalização para acessar a BR-267 em Machado. Há relatos de condutores que perderam o acesso sem perceber, mesmo com uso de GPS. A cobrança é para que o DER-MG instale uma sinalização mais clara no local para evitar o transtorno. A outra opção para chegar a Poços de Caldas é pela MG-290, com 144 quilômetros e tempo médio de duas horas e 50 minutos.