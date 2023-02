Pesquisa dos produtos da Cesta básica janeiro de 2023

Poços de Caldas, MG – De acordo com a pesquisa realizada pelo Procon entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2022, os preços dos produtos que compõem a cesta básica subiram 1,30% em relação aos mesmos períodos de outros anos. Esse aumento, que pode ser considerado moderado, tem impacto direto no orçamento das famílias e pode ser reflexo de diversos fatores, como aumento da demanda, variação do dólar e questões climáticas.

No entanto, a situação é diferente quando se trata de carnes. Os preços deste tipo de produto caíram 1,67% em relação à pesquisa realizada entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2022. Esse resultado é positivo para as famílias, já que a carne é um dos itens mais caros da cesta básica.

Além disso, é importante destacar que esses dados apresentam o acumulado do ano, ou seja, a variação dos preços desde o início do ano até o final de 2022. Ao observar o acumulado do ano – Produtos da cesta básica: 1,30% e o acumulado do ano – Carnes: -1,67%, é possível entender melhor a evolução dos preços ao longo do tempo.