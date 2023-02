Poços de Caldas integra “Carnaval da Liberdade” do Governo de Minas

Poços de Caldas, MG – A Liberdade mora em Minas e o Carnaval também. Com esse slogan, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), lançou o programa Carnaval da Liberdade. Poços de Caldas participa da iniciativa intersetorial, que vem sendo desenvolvida em quatro eixos: Estruturação, Fomento, Ações Culturais e Promoção.

O objetivo do Carnaval da Liberdade é incentivar blocos caricatos, escolas de samba e grupos carnavalescos e festas tradicionais, em todos os municípios de Minas Gerais, a realizar as festividades de 2023 de forma alegre e organizada, após dois anos de pandemia. O programa pretende fomentar essa festa tradicional, reconhecendo a importância do evento para as manifestações culturais do estado e para o desenvolvimento da economia criativa, gerando oportunidades de emprego e renda para os municípios.

A iniciativa conta com a participação de diversas frentes do Governo de Minas e parceiros, a exemplo da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Associação das Cidades Histórica, Associação Mineira de Municípios (AMM), Abrasel, Centro de Referência do Queijo e Rede de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Em Poços de Caldas, a retomada do Carnaval após dois anos de pandemia vai seguir a fórmula dos últimos anos, com atrações para todas as idades e retorno das atrações tradicionais que fazem dos festejos carnavalescos poços-caldenses uma festa tão singular, como a Charanga dos Artistas e o Banho à Fantasia.