Previsão do tempo para este sábado, 4

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esse sábado é sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas no decorrer do período. A temperatura mínima ma cidade será de 16 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. O volume de chuva esperado para este sábado é de 10 mm.

Minas Gerais

Neste sábado, 4, as condições meteorológicas ainda são favoráveis às chuvas típicas do verão, sobretudo no Oeste, Triângulo Mineiro e Sul do estado, por causa da combinação do calor e da alta umidade do ar.

O ar mais seco e estável deixa o tempo com sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura fica elevada em todas as regiões mineiras e faz calor da ordem de 37°C no Norte de Minas Gerais.