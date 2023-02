Academia Clayson Jr realiza graduação anual de Jiu Jitsu no Poliesportivo

Poços de Caldas, MG – A Academia Clayson Jr realizou com sucesso, neste domingo (5), sua graduação anual de Jiu Jitsu no Poliesportivo de Poços de Caldas. Cerca de 250 pessoas estiveram presentes, incluindo alunos da própria cidade e de outras localidades da região. Além disso, estudantes dos projetos sociais apoiados pela academia também marcaram presença no evento.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes da cidade, e teve a presença de importantes autoridades locais, como o Vice-Prefeito Júlio Cesar de Freitas, o Vereador Paulista e o Secretário de Esportes, Pelezinho. Essa presença reforça o compromisso da prefeitura com o esporte e a inclusão social.

Foi um dia festivo para todos os envolvidos, celebrando o sucesso dos alunos na arte marcial e o empenho da academia em desenvolver o esporte na região. Parabéns a todos os graduados e à equipe da Academia Clayson Jr pelo belo evento.

Fotos: Paulo Vitor Campos / Mantiqueira