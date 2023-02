Bombeiros capturam cobra cascavel na Champagnat

Poços de Caldas. MG – Na manhã deste domingo (5) uma equipe do Corpo dos Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada via 193 para capturar uma cobra que havia sido avistada na calçada da Avenida Champagnat. Ao chegar no local, os bombeiros identificaram a cobra como uma cascavel. Com o uso do gancho de captura de serpente, a equipe conseguiu capturar a cobra com segurança.

Após a captura, a cobra foi solta em uma mata próxima, eliminando o risco de ataque à população que passava pelo local. É importante destacar a importância da preservação da fauna silvestre e a necessidade de respeitar esses animais, evitando aproximações desnecessárias e garantindo sua segurança.

Este tipo de situação é corriqueira em áreas urbanas e os bombeiros estão preparados para lidar com esses casos de forma segura e eficiente. O trabalho realizado pela equipe de bombeiros foi fundamental para garantir a segurança da população e preservar a vida da cobra, que foi liberada em seu habitat natural.