Equipe dos Bombeiros e Defesa Civil tiram carro da ponte da Rua Argentina

Poços de Caldas, MG – As fortes chuvas desta noite de sexta-feira (3) causaram inundações e danos em várias ruas e avenidas de Poços de Caldas, incluindo as avenidas Bianucci, Edmundo Cardillo, João Pinheiro, José Remígio Prézia, Francisco Salles, Santo Antônio, e as ruas Argentina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os bombeiros realizaram atendimento nas residências da Rua Ouro Preto, que foram afetadas por uma inundação. Como resultado, dois idosos e um morador de outra casa ficaram desabrigados, já que as águas tomaram conta de suas casas. Não houve ferimentos e os bombeiros conseguiram recuperar alguns pertences dos dois imóveis.

Também houve uma atuação na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, onde vários carros ficaram ilhados. Um bombeiro militar de folga, ao ver dois motoristas presos dentro dos veículos, os salvou, enfrentando uma enxurrada forte. Em seguida, um dos carros foi levado pela enxurrada e outro foi puxado para uma cratera formada na ponte entre a Av. Ver. Edmundo Cardilo e a Rua Argentina.

Além disso, os bombeiros militares de Poços de Caldas também conseguiram resgatar ocupantes de um caminhão e outro veículo que estavam presos. Não houve ferimentos durante as ações.

Legenda: Ponte de acesso à Av. Edmundo Cardillo no final da Rua Argentina, Jd. Quisisana.

Fotos: Paulo Vitor Campos / Mantiqueira – Marcos Correa – Rede Social