Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo , 5 é de céu nublado com abertura de sol e chuvas rápidas durante o período. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus e a mínima fica em 18 graus. A previsão de volume de chuva para este domingo é de 10 mm.

Minas Gerais

Este domingo, 5 será marcado por áreas de instabilidade e pancadas de chuva típicas do verão. São esperadas chuvas no Oeste, Triângulo Mineiro e Sul do estado.

Há possibilidade, também, de chuva rápida na faixa Central de Minas Gerais, inclusive na Grande Belo Horizonte, por conta da combinação entre calor e alta umidade do ar.



A temperatura segue elevada em todas as regiões mineiras e faz calor da ordem de 37ºC no Norte de Minas Gerais.