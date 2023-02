Prova Ciclística da Comarca acontece neste domingo

Poços de Caldas, MG – A 62ª Prova Ciclística da Comarca acontece hoje, dia 5 de fevereiro, em Poços de Caldas. Além de ser uma corrida de ciclismo em si, ela também é a primeira etapa da Média Paulista de Ciclismo 2023, o que a torna ainda mais importante e prestigiada.

A organização do evento é da responsabilidade da Federação Paulista de Ciclismo, e a largada e a chegada da corrida serão realizadas em frente à Prefeitura, com percurso pelas ruas centrais da cidade. Este é o primeiro ano que a prova acontece após dois anos de interrupção devido à pandemia.

A largada está programada para acontecer às 9h da manhã e o percurso inclui a avenida Francisco Salles, bem como as ruas Assis Figueiredo, Amazonas e Pernambuco. As categorias deste ano incluem elite, estreantes (a partir de 16 anos), juvenil e júnior (entre 15 e 17 anos), feminino (a partir de 16 anos), e máster A (30 a 39 anos), B (40 a 49 anos), C (50 a 59 anos) e D (60 anos ou mais).

O percurso será acompanhado de perto para garantir a segurança dos ciclistas e haverá premiação para os vencedores, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. A previsão é de que mais de 300 ciclistas participem da corrida, o que torna este evento um dos mais aguardados do ano para a comunidade ciclística.

A Prova Ciclística da Comarca tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Ciclo Sport e da Unimed, o que garante a realização de um evento de alta qualidade e com todas as condições necessárias para os ciclistas. Se você é fã de ciclismo ou apenas gosta de assistir a competições esportivas, não perca a oportunidade de acompanhar a 62ª Prova Ciclística da Comarca em Poços de Caldas!

Fotos: Paulo Vitor de Campos / Mantiqueira