Aulas na Rede Municipal têm início para mais de 18 mil estudantes

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, a Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas dá início ao ano letivo de 2023. Mais de 18 mil estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio estão sendo recebidos nas 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil e quatro unidades conveniadas.

As equipes de todas as unidades se prepararam para o início das aulas. Os mais de 3.000 servidores da Educação participaram de evento de boas-vindas, realizado nos dias 1º e 2 de fevereiro, no Espaço Cultural da Urca. Já os diretores e vice-diretores escolhidos por meio de consulta pública junto à comunidade escolar foram empossados no dia 27 de janeiro, para a gestão 2023-2026.

O “Vale Educação”, que garante material escolar para os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, está sendo distribuído desde o dia 1º de fevereiro. O vale deve ser retirado pelos pais ou responsáveis nas próprias unidades escolares, de acordo com os cronogramas de atendimento divulgados pelas equipes gestoras.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 alunos no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil. Em 2023, o horário de atendimento nos Centros de Educação Infantil (CEIs) será das 7h30min às 17h30min.