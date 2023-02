Cartórios de MG passam a emitir autorizações online para viagens de menores ao exterior

Belo Horizonte, MG – A partir de 7 de fevereiro, os Cartórios de Notas de Minas Gerais emitirão Autorizações de Viagens Internacionais para Menores de forma eletrônica. O acordo com a Polícia Federal expande os serviços oferecidos pela plataforma e-Notariado e atende pais de crianças ou adolescentes menores de 18 anos que precisam viajar sozinhos ou acompanhados por apenas um dos pais ou responsáveis. A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) será emitida por videoconferência, o documento será enviado por e-mail para validação na companhia aérea via QR Code. A AEV permite acesso ao documento via aplicativo de celular e atualização constante dos dados. A plataforma e-Notariado permite a realização de todos os atos dos Cartórios de Notas de forma digital, regulamentada pelo Provimento nº 100 do Conselho Nacional de Justiça. A opção por um formulário físico também está disponível. Para emitir a AEV Internacional, basta abrir uma solicitação no site da plataforma e-Notariado e escolher a forma de emissão.