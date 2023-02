CF Dechichi tem a maior representação de atletas no Sul de Minas Games

Poços de Caldas, MG – No último final, dias 28 e 29 de janeiro, professores e alunos da CF Dechichi estiveram presentes na sexta edição do Sul de Minas Games, competição essa que acontece em São Lourenço – MG e é considerada a mais importante do Sul de Minas Gerais.

Coach e proprietário da CF Dechichi, Fábio Dechichi esteve mais uma vez no evento em busca do pentacampeonato. Apesar de já estar acostumado com essa competição ele destacou que desta vez teve um gostinho especial, isso porque o seu box foi com o maior número de atletas participantes.

“Vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei em ver tantos alunos participando e dando um show dentro da arena, sempre se entregando ao máximo. Mas um melhor tudo tudo e o que me deixou mais orgulhoso foi ver a qualidade técnica deles dentro de um ambiente competitivo.” – diz Fábio.

Ele ainda complementa: “Tive alunos competindo em basicamente todas as categorias, iniciantes, intermediários, avançados e ainda atletas competindo na categoria Master. Isso é motivo de muito orgulho pra mim.”

A CF Dechichi foi representada na categoria iniciante pela Mariah Pizzo, Juliana Dechichi e Jamila Cividini. Na categoria intermediário a equipe contou com a partipação de Euler Paixão, Paulo Pizzo, Vinicius Alessandri, João Paulo Rodrigues, Lucas Schultz e Lucas Rigueira. Já os professores Fábio Dechichi e Caio Paina representaram o box na categoria avançado, se tornando mais uma vez campeões do evento. E por fim, a participação de Jhonny Silva, Gerson e Elaine Martins e categoria Master.

“Poder trabalhar promovendo saúde e bem estar pra toda comunidade é algo extremamente gratificante. Independente se a pessoa que procura nosso espaço busque um hobby, uma modalidade pra melhora da qualidade de vida ou até mesmo aqueles que procuram um alto rendimento, nós estamos de portas abertas pra receber cada um de vocês. Tenho certeza que irão adora o nosso espaço e a nossa metodologia de treino.” – finaliza Fábio.