Pesquisa de preço dos combustíveis fevereiro 2023

Poços de Caldas, MG – Pesquisa realizada pelo PROCON-Poços de Caldas mostra que os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, caíram respectivamente: 0,60%, 1,23%, 4,34%, 1,95% e 3,66%, em relação à pesquisa realizada entre os dias dia 02 e 04/01/2023.

Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol caíram respectivamente: 40,73%, 41,36% e 35,50%, enquanto que o preço do diesel comum e do diesel S10 subiram respectivamente, 9,64% e 11,52%, em relação à pesquisa realizada entre os dias dia 01 e 04/02/2022.