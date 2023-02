Polícia Civil investiga furto de gado em Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Caldas, MG – Durante investigação referente ao furto de gado na cidade de Santa Rita de Caldas, Sul de Minas, as polícias Civil e Militar prenderam um homem em flagrante, na última sexta-feira (3/2), e apreenderam com ele um veículo adulterado e diversos materiais relacionados ao furto investigado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para apurar o furto do gado de uma vítima, alvo do mesmo crime, pela segunda vez, no período de quinze dias. Em análises no local, os policiais constataram rastros do veículo utilizado no furto, o qual foi identificado pela equipe. Conforme levantamentos, esse carro já havia sido visto anteriormente em outras imagensde furtos de gado e trator ocorridos na região.

Com apoio da Polícia Militar, foram realizados rastreamento a fim de localizar o veículo, sendo ele encontrado em uma casa da cidade. Durante a vistoria e busca veicular, os policiais confirmaram que o carro era adulterado. No interior do veículo, foram apreendidas diversas seringas e ampolas com sedativos, diversas cordas e outros instrumentos utilizados para a subtração de semoventes de grande porte.

Ao questionar o morador da casa onde foram realizadas as buscas sobre a origem dos materiais, ele negou ser de sua propriedade. Contudo, o veículo apresentava sinais de utilização recente, tais como barro úmido e bancos molhados, sendo que durante a conduta criminosa chovia na região.

As investigações continuam.