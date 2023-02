Polícia Civil realiza Operação Eletroplessão em Passos

Passos, MG – A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Passos, executou a 5ª fase da Operação Eletroplessão, destinada à investigação e programação estratégica de repressão a crimes de furto e receptação de material de cobre, sobretudo que compõe a rede de transmissão de dados de telecomunicação e de energia elétrica em imóveis urbanos.

Nesta nova etapa, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de um morador do bairro São Francisco, em localidade denominada Rocinha. Ele é investigado por atuar como ponto focal, adquirindo materiais subtraídos por usuários de droga em imóveis de bairros adjacentes, abastecendo uma espécie de economia subterrânea ao se envolver em ocupação ilícita que representa meio não convencional de atividade comercial.

A operação resultou na recuperação de relevante material de cobre, balança e certa quantia, bem como, na prisão em flagrante delito do autor, o qual foi encaminhado para o presídio local.

Com o encerramento da 5ª fase da Operação Eletroplessão, a Polícia Civil informa a apreensão de mais de uma tonelada de material de cobre e a identificação de cerca de 45 pessoas envolvidas com crimes de furto e receptação do metal.

A operação foi deflagrada pelo Delegado de Polícia Felipe de Souza Capute e a equipe de Escrivães de Polícia Ivan Pimenta Nunes e Carlos Geraldo Pereira Júnior e Investigadores de Polícia Lucas de Barros Rocha, Ricardo Henrique Silva Maia e João Paulo de Souza Oliveira.