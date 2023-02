Polícia Militar age rápido e prende autor de roubo no centro da cidade

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Poços de Caldas/MG prendeu M. F. C, de 22 anos, após receber uma informação de um roubo a transeunte na Rua Ceará no centro da cidade. A vítima relatou que foi abordada por um homem magro, baixo, vestido de bermuda e camiseta cinza, com uma faca, que lhe roubou um celular iPhone 6S e uma corrente de ouro. A polícia usou imagens de vizinhos para identificar o autor e o localizou na sua residência, onde foi preso em flagrante delito. O celular roubado, outro celular e a faca utilizada no crime foram encontrados no local. O autor foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.