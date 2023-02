Reunião discute projeto “Poços + Acessível”

Poços de Caldas, MG – A reunião convocada pelo Procon Poços ocorrida nesta segunda-feira,6, de manhã na Urca, discutiu o projeto “Poços + Acessível”. O objetivo é tornar a cidade e seus serviços públicos mais acessíveis, especialmente na comunicação, conforme a legislação sobre acessibilidade. A coordenadora do Procon, Fernanda Soares, destacou a importância de garantir acessibilidade não só nos eventos e serviços públicos, mas também nos direitos da pessoa com deficiência, incluindo atendimentos em unidades de saúde, no Procon e em serviços comuns, como obtenção de RG. A demanda de um atendimento acessível para uma pessoa surda, criada pelo próprio Procon, foi o ponto de partida para o projeto.

O “Poços + Acessível” pretende levar a acessibilidade para projetos esportivos, turismo, eventos da Prefeitura e inaugurações oficiais, fornecendo intérpretes de LIBRAS e tornando os espaços mais inclusivos. A coordenadora do Procon irá elaborar um edital para contratar uma empresa de intérpretes de libras para eventos e atendimentos não programados. Nas próximas etapas, a acessibilidade será expandida para comércio, indústria e prestações de serviço. A reunião contou com a presença de representantes de escolas, secretarias de Cultura, Comunicação, Turismo, Esportes e Educação.