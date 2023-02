Thiago Oliveira será anunciado como novo treinador da Caldense

Poços de Caldas, MG – Thiago Oliveira será o novo treinador da Caldense. O clube ainda não confirma oficialmente, mas o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Thiago Oliveira dirigirá a Caldense pela segunda vez. Ele comandou a Veterana em 2017. Atualmente Thiago estava no Patrocinense e deixou o time neste final de semana após a derrota por 3×2 diante do Pouso Alegre no sul de Minas. Ele assume a Caldense no lugar de Gian Oliveira, demitido após a goleada sofrida pela Caldense em Muriaé por 3×0 diante do Tombense.