Previsão do tempo para esta terça-feira, 7

Poços de Caldas

A previsão para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima pode chegar a 26 graus e a mínima 17. Previsão de volume de chuva para hoje é de 25 mm.

Minas Gerais

Nesta terça-feira, 7, o tempo fica instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, em função de massa de ar quente e instável, além de umidade atmosférica.

São esperadas pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento especialmente à tarde e noite, sobretudo nas regiões Centro, Sul, Zona da Mata e Noroeste.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Alerta

O Governo de Minas permanece em alerta e mobilizado por conta do período chuvoso. Apesar de algumas regiões do estado registrarem estiagem nos últimos dias, o risco de tempestades ainda é iminente

O tenente-coronel Eduardo Lopes, coordenador estadual adjunto de Defesa Civil de Minas Gerais, reforça que ainda há chuvas previstas para fevereiro. “Destacamos que a população não pode subestimar o sol que vai aparecer ao longo da manhã e início da tarde, pois é muito comum a formação de tempestades, principalmente no final do dia. Para se proteger, é importante que a cidadão acompanhe a meteorologia e se cadastre no sistema de alertas da Defesa Civil do estado através do número 40199”, orienta.



Até o momento, Minas Gerais registrou 22 mortes durante o período chuvoso. Ao todo, são 2.106 desabrigados e 11.654 desalojados. Além disso, 256 municípios mineiros estão em situação de anormalidade, seja por emergência ou estado de calamidade pública.