Saúde de Minas vai investir R$ 188 milhões em cirurgias eletivas

Belo Horizonte, MG – A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) está programando investimento de cerca de R$ 188 milhões até 2023 para fortalecer o programa Opera Mais, Minas Gerais. A política foi implantada em dezembro de 2021 com o objetivo de agilizar a realização de cirurgias eletivas.

As 264 instituições beneficiárias recebem recursos do Opera Mais em todas as regiões do estado. Em 2021, foram realizadas 66.602 cirurgias e, em 2022, a produção total foi de 175 mil procedimentos, um aumento de 18% em relação a 2019, quando foram realizadas 148.403 cirurgias.

A implementação do Opera Mais, Minas Gerais apoia os municípios e prestadores do SUS sob gestão estadual na realização de procedimentos cirúrgicos hospitalares eletivos de média e alta complexidade. Desde a sua criação, a SES-MG já destinou mais de R$ 247 milhões ao programa, com cerca de R$ 68 milhões comprometidos, a título de adiantamento, para o primeiro trimestre de 2023.

Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Fábio Baccheretti, o programa Opera Mais é único e tem critérios claros acordados com o provedor e o gestor municipal. Baccheretti acredita que o estado está entregando políticas robustas que deixarão legados importantes e mudarão a saúde pública nos próximos anos. Durante o ano de 2022, as cirurgias eletivas mais realizadas no estado no Opera Mais foram as hernioplastias (remoção de hérnias), totalizando 26.566 procedimentos, e as colecistectomias (remoção da vesícula biliar, com e sem videolaparoscopia), que totalizaram 20.410. No total, são 880 tipos de procedimentos cirúrgicos cobertos pela apólice. Ortopédicas, ginecológicas, cardiovasculares, cutâneas, subcutâneas e mucosas, visuais, circulatórias, osteomusculares e mamárias.