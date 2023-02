Bombeiros de Minas vão ajudar nas buscas após terremoto na Turquia

Belo Horizonte, MG – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) vai integrar uma comitiva brasileira que vai participar das buscas e resgates de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6/2). Nesta quarta (8/2), o número de mortos já passa de 11 mil.

Os bombeiros de Minas Gerais, acionados via Itamaraty, se juntam a equipes de militares dos estados de São Paulo e do Espírito Santo em um trabalho conjunto sob a coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, e serão enviados à Turquia.

A princípio, seis militares do CBMMG, que integram o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad), participam da missão. A equipe está se preparando para a viagem, separando equipamentos, bem como afiando as técnicas para atuar da melhor forma possível na ajuda às vítimas.

A corporação segue como referência nesse tipo de atendimento e conta com a expertise de especialistas que atuaram em grandes ocorrências internacionais, como em Moçambique e no Haiti, também devastados por desastres naturais.

A equipe mineira será chefiada pelo major Heitor Mendonça e atuará junto aos outros militares brasileiros em ações de gestão em desastres, aplicando o conhecimento de busca em escombros, podendo também contribuir nas atividades de planejamento e inteligência, mapeamento estratégico, georreferenciamento, busca aérea, distribuição de alimentos, desobstrução de vias, dentre outras missões características deste tipo de evento.