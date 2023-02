Café fecha janeiro com recuperação nos preços e baixa oferta

Brasília, DF – O primeiro mês de 2023 foi caracterizado pelo retorno mais firme das negociações de cafés arábica e robusta no mercado doméstico, devido à maior necessidade por parte da indústria, o que é típico deste período. Ao longo de janeiro, apesar da oscilação dos preços, o movimento de alta prevaleceu, conforme indicam os dados do Cepea. O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, operou acima dos R$ 1.000,00/saca de 60 kg em boa parte da segunda quinzena. ROBUSTA – As cotações dessa variedade também retomaram a sequência de altas em janeiro, se aproximando novamente dos R$ 700/saca de 60 kg para o tipo 6. Segundo pesquisadores do Cepea, o impulso veio da maior presença de compradores, enquanto vendedores se mantiveram retraídos em boa parte do mês, aguardando aumentos mais intensos nos preços.