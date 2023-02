Exposição “Paisagismo com pincel, tinta e amor” estará na Câmara durante o mês de fevereiro

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (07), aconteceu na Câmara a abertura da exposição de quadros “Paisagismo com pincel, tinta e amor”. São 16 pinturas a óleo da artista plástica Beth Hering que ficarão no Legislativo durante todo o mês de fevereiro.

Os quadros são inspirados em fotografias de cidades como São João del Rei, Ouro Preto, Paraty, Gramado e Poços de Caldas, além de países como Itália, Alemanha, França, Estados Unidos, e Nova Zelândia.

Durante o encontro, Beth Hering falou sobre seu trabalho e sobre a satisfação em poder apresentar seus quadros na Câmara de Poços. “Os quadros remetem a cartões postais que meus familiares me encaminharam ao longo dos anos. Eu guardei e, hoje, faço uma cópia desse material. Quero agradecer à Casa legislativa, em especial ao vereador Ricardo Sabino, pela oportunidade de expor minha arte, é uma honra. Eu me interessei pela pintura desde os 11 anos, meu avó foi um grande desenhista, então é de família. Entrei para uma escola em Campinas, de Artes e Pintura, e fui aperfeiçoando essa técnica. Virou um hobby para ocupar a mente, aproveitar esses momentos da vida e deixar um legado”, ressaltou.

“São copias de fotos de diversos países e de nosso querido estado de Minas , cartões e postais; algumas fotos tiradas por familiares; cartões que eram da minha mãe e postada que me foram enviados por familiares e amigos. Tudo feito com arte e muito amor”, disse Beth que se interessa pela arte desde os 11 anos de idade. “Pintura foiuma forma que encontrei de me ocupar e se tornou um hobby com o passar dos anos. Expondo assim minha arte no espaço cedido desta Casa Legislativa. Meus agradecimentos em especial ao excelentíssimo Vereador Ricardo Sabino dos Santos”, finalizou.

As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.