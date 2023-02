Minas Gerais bate marca de 2 GW de energia pela geração solar

Belo Horizonte. MG – Minas é o primeiro estado no Brasil a atingir a marca de 2 GW em geração centralizada de energia solar fotovoltaica, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. A geração centralizada inclui usinas elétricas de grande porte, com extensa capacidade geradora.

Atualmente, a produção mineira representa 26,8% de toda produção nacional, ou seja, Minas é responsável por um quarto de toda produção brasileira em geração centralizada. O estado possui 67 empreendimentos em operação e 750 em construção ou com a construção não iniciada.

A capacidade instalada de geração solar centralizada de Minas Gerais pode, portanto, chegar aos 35 GW com a conclusão de todos os projetos que estão em andamento até o momento.

Os atuais 66 empreendimentos em operação estão distribuídos em 18 municípios mineiros, sendo Janaúba, Pirapora, Jaíba e Paracatu os quatro maiores municípios geradores em potência outorgada.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, novamente fica evidente como Minas Gerais vem buscando cada dia mais incentivos para o setor, além de “investimentos sólidos e constantes, e a melhoria no ambiente de negócios voltados para energia sustentável, fortalecendo a cadeia produtiva da geração de energia solar e prospecção de investimentos voltados para esse tipo de energia’’.