Minas recebe primeiras doses de vacinas bivalentes contra covid

B elo Horizonte, MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que recebeu um lote com 32.400 doses da vacina Pfizer bivalente contra a covid-19.

Essas vacinas fazem parte da primeira remessa da nova geração de imunizantes contra a doença e serão utilizadas na campanha da próxima estratégia de intensificação da vacinação, que terá início em 27/2.

As 32.400 doses, assim como as próximas remessas recebidas de vacinas bivalentes, serão armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, para melhor conservação e evitar perdas por descongelamento. A distribuição dos imunizantes para as Unidades Regionais de Saúde será realizada no fim do mês.

Segundo a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, esses imunizantes já são eficazes contra novas variantes do vírus original da covid.

Os imunizantes chegaram ao estado na tarde de terça-feira (7/2).

Esquema vacinal

De acordo com a Nota Técnica nº 1/2023, do Ministério da Saúde, a próxima campanha de intensificação da vacinação contra a covid com vacinas bivalentes vai contemplar os seguintes grupos prioritários:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

