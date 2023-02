Operação da PM prende suspeitos de tráfico de drogas e recupera veículo clonado

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou uma grande operação no Condomínio Sonho Dourado, no bairro Jardim Esperança, no dia da inauguração da Rede de Proteção Preventiva. Durante a operação, as equipes de inteligência e das cias 129ª e 162ª prenderam 2 suspeitos por tráfico de drogas e recuperaram um veículo clonado. Além disso, foram apreendidos 7 celulares, 1 barra de cocaína, várias porções de maconha, uma balança digital e um valor em dinheiro de R$ 996,10.