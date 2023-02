Ouro Preto tem carteira de identidade para autista

Ouro Preto avança nas políticas públicas de inclusão. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Instituída pela Lei nº 1.218, de autoria da vereadora Lilian França, a carteira tem o objetivo de reforçar o atendimento especializado de atenção integral e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados das áreas de saúde, educação e assistência social. (O Liberal – Ouro Preto)

DER-MG restabelece tráfego na MGC-418

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu as obras emergenciais de recuperação da pista da Rodovia do Boi, no Vale do Mucuri. A intervenção foi realizada no km 174 da MGC-418, na saída de Teófilo Otoni. Com isso, o trecho que faz a ligação entre o Vale do Mucuri e o Sul da Bahia, além do Norte do Espírito Santo, volta a fluir normalmente para que todos os tipos de veículos possam prosseguir sem nenhum impedimento. (Folha de Sabará – Sabará)

MGC-491 parcialmente interditada

Sete dias depois da que de um barranco na MGC 491, entre o Aeroporto Joaquim Montans e o Condomínio Campo Alegre, a terra continua sobre o asfalto impedindo a passagem de veículos sentido São Sebastião do Paraíso, Monte Santo de Minas. Devido ao intenso tráfego, o perigo é constante. Motivado pelas fortes chuvas, o barranco caiu na madrugada de quarta-feira (1/2), e a poucos metros outro problema preocupante foi a queda de talude que causou a interdição de um trecho da pista, sentido Monte – Santo, Paraíso. O trânsito chegou ser controlado pelo sistema “pare – siga”. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)

Presidente da Cooperativa no G-100

A terça-feira, 7, foi especial para o presidente da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, João Marques, que esteve em Brasíli na sede do G-100 (Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios) para participar da Assembleia Geral Ordinária do G-100. Durante o ato solene foram deliberados assuntos como: apreciação do Relatório Administrativo e das contas da gestão, alteração no Estatuto Social (Alterando de um para dois anos o tempo de mandato da Diretoria do Conselho Deliberativo que deverá ser eleita em maio2023, para a gestão 2023-2025) e outros assuntos de interesse da entidade. As contas e o relatório foram aprovados por unanimidade. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Câmara afasta vereador em Muriaé

A Câmara Municipal de Muriaé informou que o vereador Carlos Delfim está afastado do cargo por decisão judicial desde novembro de 2021 e toda sua situação se encontra fundamentada em decisões da Justiça. Em agosto de 2022, foi instaurada uma Comissão Processante para apurar as denúncias apresentadas a esta Casa contra o Vereador.Ambas as partes (denunciante e denunciado) já foram ouvidas e estava sendo aguardada apenas a apresentação da última defesa do Vereador, que aconteceu na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Agora, a Comissão processante está analisando a resposta para emitir o relatório final. (Gazeta de Muriaé)

Varginha tem museu de animais

O Zoológico de Varginha agora tem o “Museu dos Animais”. São diversos animais empalhados que estão estrategicamente colocados no espaço cultural Paiquerê. Os visitantes poderão ver os animais de perto e conhecer todos os seus detalhes. O empalhamento é uma técnica chamada de taxidermia, palavra de origem grega que significa “dar forma à pele”. “O objetivo é reforçar as campanhas de educação ambiental em Varginha. O Zoológico já desenvolve importantes ações de conscientização e respeito à fauna como por exemplo, as visitas monitoradas pela bióloga Jaara Cardoso e agora vamos oferecer mais esse espaço educacional”, explica a secretária municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho. (Gazeta de Varginha)

