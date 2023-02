Praças de pesagem voltam a funcionar em rodovias mineiras

Belo Horizonte, MG – O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) reiniciou, na segunda-feira (6/2), em caráter educativo até o dia 13/2, a pesagem de veículos de cargas e ônibus em mais quatro rodovias mineiras. As praças de pesagem passam a operar em definitivo a partir das zero hora do dia 14/2.



A reativação das balanças é resultado de um esforço do Governo de Minas para garantir a conservação do pavimento das rodovias estaduais que, em muitas regiões, já receberam obras do Provias. A expectativa é que estejam em operação aproximadamente 30 praças ainda no primeiro semestre.

A operação das Praças de Pesagem visa aumentar a segurança no trânsito e diminuir os danos ao pavimento causados por veículos trafegando com excesso de carga. Dessa forma, caminhões, tratores, ônibus e demais veículos pesados passam a ser fiscalizados para que trafeguem dentro dos limites de peso estabelecidos pela legislação.

Cabe destacar que a fiscalização do peso das cargas transportadas nas rodovias mineiras sob a jurisdição do DER-MG contribui para a aumentar a durabilidade do pavimento asfáltico nas estradas mineiras, garantindo melhor trafegabilidade e segurança aos usuários.

O condutor que não entrar no posto de pesagem, conforme determina a legislação, comete infração grave, sujeita a multa e perda de pontos na Carteira de Habilitação.

Com as novas praças, o Governo do Estado passa a ter 11 pontos em operação na malha rodoviária sob sua responsabilidade, conforme tabela a seguir.