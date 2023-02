Previsão de safra de grãos é 310,6 milhões de toneladas, diz Conab

Brasília, DF – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma safra de grãos brasileira em 310,6 milhões de toneladas. De acordo com o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2022/2023, houve um aumento de 38,2 milhões de toneladas em comparação com a temporada anterior. A soja, o principal produto cultivado no Brasil, está quase finalizada com o plantio e o início da colheita já ocorrido em várias regiões. A previsão de produção para a soja é de 152,9 milhões de toneladas. O plantio da segunda safra de milho foi atrasado devido às chuvas, mas a Conab espera aumento na área e produtividade, resultou em uma colheita de 95 milhões de toneladas. A primeira safra de milho deve ter aumento de 5,7% na produção, chegando a 26,5 milhões de toneladas. A produção de feijão está estimada em 994,2 mil toneladas e de algodão em 3 milhões de toneladas, com aumento de 19, 2%. A colheita de arroz está prevista em 10,2 milhões de toneladas e de trigo em 10,6 milhões de toneladas, crescimento de 37,4% em relação à safra anterior.