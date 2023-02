Banho à Fantasia chega à 40ª edição como sucesso do Carnaval poços-caldense

Poços de Caldas, MG – A ideia de um concurso de fantasias parece simples, não é? Acrescente um salto em uma piscina, ao som de músicas carnavalescas. Sucesso garantido. O concurso Banho à Fantasia, a mais original atração do carnaval poços-caldense, teve sua primeira edição em 1981 e, desde então, lota as dependências das piscinas do Country Club.

Os foliões competem e se divertem individualmente ou em grupos e até as crianças podem entrar na brincadeira. Com fantasias confeccionadas em papel, os foliões se apresentam para o júri técnico e pulam na piscina após a apresentação, para a alegria do público. A performance é avaliada por um júri técnico, que dá notas para beleza, originalidade, confecção e evolução.

Os participantes capricham nas fantasias, quase que na totalidade feitas de papel crepom, e também nas performances, com direito à trilha sonora condizente com os enredos apresentados. Depois, é só se jogar na piscina. Os saltos são acompanhados por equipe especializada do Corpo de Bombeiros para que tudo aconteça com total segurança.

40ª edição

Em 2023, o tradicional Banho à Fantasia chega à 40ª edição, depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia da Covid-19. O concurso de foliões fantasiados à beira da piscina vai acontecer no Domingo de Carnaval, 19 de fevereiro, às 15h, nas piscinas do Country Club. As inscrições se encerraram no dia 3 de fevereiro.

“O tradicionalíssimo Banho à Fantasia é garantia de diversão para os participantes e para o público. Estamos animados para a 40ª edição e temos certeza que os inscritos vão caprichar nas fantasias e nas apresentações, sem medo de tudo se desmanchar na água. Essa brincadeira é que é a alegria do Carnaval”, destaca o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.