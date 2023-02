Comércio em Minas Gerais recua 0,7% em dezembro de 2022

Belo Horizonte, MG – O volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais recuou 0,7% entre novembro e dezembro de 2022 , na série com ajuste sazonal. No Brasil o recuo foi bem maior, de 2,6% em relação ao mês anterior.

Com este resultado, o varejo de Minas Gerais encerrou o ano no campo positivo, acumulando 3 % (7 taxas positivas e 5 negativas) e no Brasil avançou 1% em 2022.

Na passagem de novembro para dezembro, 19 das 27 Unidades da Federação apresentaram recuos, com destaque para o Distrito Federal (-8%), Rio de Janeiro (-3,6%), Rio Grande do Sul (-2,5%). Por outro lado, os destaques positivos foram nos UFs de Alagoas (1,6%) e Mato Grosso (2,8%). No acumulado no ano, janeiro a dezembro de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, 19 das 27 Unidades de Federação apresentaram indicadores positivos, com destaque para Paraíba (13,9%) e Rio Grande do Sul (7,1%). Minas Gerais apresentou avanço de 2%. Em síntese, em relação ao volume de vendas no varejo, na passagem de novembro para dezembro de 2022, vale ressaltar: entre avanços e recuos, o saldo em Minas Gerais é 3 vezes mais positivo que do Brasil.· Minas Gerais avançou 3% e no Brasil o acumulado foi de 1%; Nos últimos 12 meses foram 7 indicadores positivos e 5 indicadores negativos.