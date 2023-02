Forças de Segurança intensificam combate a crimes sexuais no Carnaval

Belo Horizonte, MG – As Forças de Segurança de Minas Gerais atuarão em conjunto durante o período de Carnaval para garantir a tranquilidade e segurança da população durante a folia. Um dos destaques é o reforço no atendimento à mulher e combate a crimes de natureza sexual, como assédio, importunação e estupro. Além disso, a Polícia Militar estará como todo o seu efetivo nas ruas e delegacias estarão de plantão, com ênfase para unidade de atendimento à mulher.



Em ocorrências que envolvam assédio e importunação sexual, além do acolhimento à vítima, haverá aplicação da Lei Maria da Penha com oferecimento de medidas protetivas de urgência.



As ações foram apresentadas à imprensa nesta quinta-feira (9/2), em evento realizado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O governador Romeu Zema participou do evento e destacou o combate a crimes de natureza sexual, principalmente contra mulheres.



“Desejo muita diversão para aqueles que queriam aproveitar. Mas peço que não dirijam se for beber. E qualquer tentativa de assédio não será tolerada”, disse.



Romeu Zema reforçou que todo o trabalho está sendo feito para garantir a segurança de todos os mineiros e turistas que virão ao estado. “Queremos que esse Carnaval transcorra com a maior tranquilidade, tanto para quem quer descansar, quanto para quem vai curtir e aproveitar a folia. Temos festa nas cidades históricas, nossas represas e cachoeiras estarão cheias e a capital deve atrair milhões de pessoas. Tudo isso está sendo feito com muito critério e planejamento para que não tenhamos incidentes que possam ferir essa imagem que estamos construindo de um estado estruturado, seguro, receptivo e pronto para esse tipo de evento. Minas está de parabéns por esse que será nosso maior carnaval da história”, disse.