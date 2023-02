Inscrições para sediar Jogos Escolares 2023 são prorrogadas

Belo Horizonte, MG – A Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) prorrogou o prazo para que gestores municipais encaminhem projetos à Subsecretaria de Esportes da Sedese, manifestando interesse em sediar etapas do Jemg 2023. As inscrições podem ser realizadas até quinta-feira (17/2).

Estudantes-atletas de 12 a 17 anos, de todos os 853 municípios mineiros, podem competir em etapas microrregionais e regionais. Nesta edição de 2023, o Jemg agrega cinco modalidades de esportes: basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Para receber os participantes com segurança e conforto, é preciso que as cidades-sede ofereçam condições mínimas de pessoal, infraestrutura, locais de competição, alojamento, hotel e restaurante. O planejamento também deve contemplar as necessidades de transporte, atendimento médico, alimentação, segurança, credenciamento e premiação dos atletas, além da divulgação e cerimonial do evento.

Vantagens

Cidades escolhidas para sediar quaisquer das etapas ainda levam vantagem na pontuação do ICMS Esportivo.

A diretora de Incentivo ao Desporto Educacional, Fernanda Batista, também enumera outros pontos positivos para os municípios-sede e seus atletas. “Sediar uma etapa do Jemg é oportunidade de fomentar o intercâmbio esportivo e incentivar a população local a praticar atividades físicas. No campo financeiro, além da vantagem na pontuação do ICMS Esportivo, valoriza a economia local, em especial a rede hoteleira e turística, com impacto na geração de empregos. E para os estudantes que residem na cidade ou região serve de fôlego, já que eles vão poder contar com a torcida de amigos e familiares”.