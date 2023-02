Polêmica da “Alameda do Bacon”

Trailes

Dificilmente o prazo para a saída dos donos de trailes de lanches da “Alameda do Bacon” será prorrogado. Os vereadores pediram mais 90 dias, mas sabem que dificilmente serão atendidos. A obra deve realmente começar dia primeiro de março, como disse o prefeito na Câmara Municipal.

**

Esportes

Uma reunião na secretaria de Esportes nesta quarta-feira definiu os rumos da equipe, agora sem Marcela Carvalho na Secretaria de Esportes. André Martins deve assumir as funções de Marcela com o apoio de toda a equipe.

**

Esportes 2

Andreia é uma das servidoras mais experientes da secretaria de Esportes e é responsável pelos projetos esportivos que movimentam a cidade.

**

Caldense

Por falar em esportes, sinal de alerta máximo ligado na Caldense. O time até que vem jogando bem, mas os resultados finais não estão ajudando. A reação precisa começar urgente para as coisas não ficarem pretas ao final do campeonato.

**

Heitor

O vereador Marcelo Heitor, ex-presidente da Câmara, começou o ano com tudo. Na primeira sessão do ano ele apresentou 9 requerimentos cobrando e indicando algumas melhorias.

**

Violência

A violência contra a mulher vem crescendo bastante nos últimos dias e o tema vem ganhando destaque nos noticiários em Poços de Caldas e região. Lamentável.

**

Deputado

O primeiro projeto de lei da nova legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é de autoria do deputado estadual da região Dr. Maurício (Novo). A proposta é para dar mais transparência para as filas de espera para a realização de consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

**

Paulista

Preocupado com a causa animal o vereador Paulista quer informações sobre limpeza dos bebedouros destinados a animais.