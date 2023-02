Secretaria de turismo divulga perfil do turista durante o ano de 2022

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo divulgou os resultados da pesquisa de demanda turística durante todo o ano de 2022.

A intenção da pesquisa no ano de 2022 foi mensurar o perfil daqueles que voltaram a viajar para Poços ou começaram a visitar a cidade após a pandemia. A pesquisa se baseia nas informações sobre o perfil do turista (como idade, sexo, escolaridade, renda), a imagem do destino para os visitantes (como conheceu a cidade, qual a principal motivação, quantas vezes já visitou o destino) e a avaliação das suas expectativas.

No ano de 2022 foram aplicados 854 questionários, apresentando quem é o vistante do município qual sua percepção da cidade.

Conforme os dados divulgados, durante o ano 76% dos turistas vieram do estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais (10%) e Rio de Janeiro (6%), além de outros estados brasileiros, como Paraná (2%), e demais Estados(5%). Também foram identificados turistas vindos de outros países (1%).

A pesquisa abrangeu 854 turistas. Predominantemente mulheres (60%), a faixa etária entre os esses turistas é bem variada, sendo que a maioria, 21% dos que responderam o questionário, possui entre 56 a 65 anos. Outros dados obtidos por meio do questionário é de que, 47% dos entrevistados alegaram estar visitando Poços em casal, 40% em família e 5% com os amigos.

Entre os motivos para a escolha de Poços como destino, 31% alegaram estar visitando Poços por conta de seus atrativos histórico-culturais; 23% justificaram pelos atrativos naturais, 22% em busca de descanso e tranquilidade e 15% águas termais. Outros itens como trabalho/negócios, águas termais, compras no comércio local e visita a parentes/amigos também foram citadas como justificativa.

Sobre o tempo de permanência na cidade, 55% responderam que permaneceram na cidade pelo período de 1 a 3 dias. Ainda sobre a hospedagem, 70% afirmam ficar em hotel.

Sobre investimento na viagem, 24% afirma ter gasto de R$401 a R$800 reais e 17% gastou entre R$801 a R$1600. Além disso, os entrevistados responderam que 69% não considerou outro destino para viajar e 27% considerou outro município para a viagem.

Ainda avaliando a frequência das visitas, 62% estiveram pela primeira vez na cidade, 21% de 2 a 3 vezes e de 4 a 6 vezes 7%.

Na avaliação de infraestrutura, os entrevistados melhor avaliaram as informações turísticas obtidas com 9,7 e a pior avaliação ficou com Preços Praticados, com 8 pontos. Ainda sobre a satisfação com a viagem, 37% dos entrevistados afirmara, que suas expectativas foram plenamente atendidas e 28% confirmou que as expectativas foram superadas.

Segundo o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, a pesquisa procura identificar o perfil do visitante, as características e organização da viagem, além da percepção do turista com relação ao destino, e ainda apresentar dados verídicos que possam contribuir no planejamento turístico da cidade. “Nós analisamos os dados e melhoramos nos setores necessários, com as perspectivas de 2022 já tivemos uma melhora considerável e estimamos ainda melhores resultados com a concessão dos pontos turísticos, o que vai alavancar e trazer ainda mais benefícios para todos.”