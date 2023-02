Anatel manda bloquear 5 milhões de aparelhos piratas de TV a cabo

Brasília, DF – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou o bloqueio de cerca de 5 milhões de decodificadores clandestinos em uso no país. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na quinta-feira, 9, quando diretores da agência informaram que a medida, motivada pelo número crescente de casos de pirataria, tem início imediato.

Segundo a Anatel, o desligamento será feito de forma remota, sem que as prestadoras de serviços tenham de entrar na casa do usuário. “O Plano de Ação de Combate ao Uso de Decodificadores Clandestinos de TV por assinatura prevê a realização de procedimentos de bloqueio ou redirecionamento de tráfego de conteúdo e de chaves de criptografia do serviço de acesso condicionado de TV por assinatura nesses aparelhos”, informou a Anatel.

Com base nas denúncias, a agência reguladora montou um grupo técnico, que avaliou os dados recebidos e elaborou uma lista de modelos de equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços de R$ 150 a R$ 450. Segundo a Anatel, as páginas que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas.