Blocos de rua de Poços têm temas variados

Poços de Caldas, MG – O Carnaval já é semana que vem mas ainda dá tempo de entrar em algum dos blocos da cidade. Os temas dos blocos são diversificados. Há os botequeiros, os culturais e também aqueles ligados a causas sociais.



Atualmente, o maior da cidade é o River Bloco. Festeiro, desfilou pela primeira vez em 2016 e foi ganhando cada vez mais foliões, identificados pelo abadá vermelho e branco e pela mascote que parece uma doninha.



Outro bloco popular é o da Tine e das Fridas, que levanta as bandeiras do feminismo e da diversidade. O último desfile, no carnaval de 2020, teve presença de centenas de pessoas fantasiadas carregando cartazes contra o preconceito e a opressão.

O Bloco do Eurico tem uma ambulância e promete muitas cores, alegria e música nas ruas com o tema “O mico mais charmoso de Poços volta para desfilar e alegrar, tempos coloridos vem aí!”.

Há também blocos de hotéis, como o Folia Nacional Inn, e aqueles formados unicamente por turistas, como o Viajando na Folia, com hóspedes de estabelecimentos da rede hoteleira local. Entre os botequeiros está o Bloco do Ronaldo, que representa o bar homônimo. Assim como o River e o Folia Nacional, fornece kit com camiseta e outros itens.



Um dos destaques deste ano é o Grupo de Afoxé Memórias da Resistência, uma iniciativa dos moradores da Cascatinha, que tem o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. Um bloco estreante é o Vejo Flores em Você, que vai homenagear Dorcas da Costa Francisco Jerônimo, moradora de Poços que lutou contra o câncer de mama.

Um bloco que promete chamar bastante a atenção é o Gigantes da Casa dos Bonecos. Cerca de 80 integrantes vão desfilar pelo centro de Poços fantasiados como bonecos, passarinhos e anjos gigantes, acompanhados pela banda Maracatu Congo de Ouro.

Quem quiser participar pode entrar em contato diretamente com os organizadores nas redes sociais ou com a Secretaria Municipal de Turismo (3697-2305). Veja a programação com datas, horário e descrição dos blocos:

Dia 18 – Sábado

18h – Bloco do Eurico

Concentração a partir das 13h30

Tema: “O mico mais charmoso de Poços volta para desfilar e alegrar, tempos coloridos vem aí!”

19h – Bloco do Ronaldo

Concentração a partir das 17h

Tema: “Bloco de Boteco e Alegria”

Dia 19 – Domingo

15h – Grupo de Afoxé Memórias da Resistência

Tema: Cultura afro-brasileira

16h – Folia Nacional Inn

Concentração a partir das 15h30

Tema: Folia de Carnaval

19h – River Bloco

Concentração a partir das 12h

Tema: “Viva la Vida”

Dia 20 – Segunda

16h – Gigantes da Casa dos Bonecos

Concentração a partir 15h30

Tema: Bonecos gigantes representando a diversidade brasileira e as figuras típicas do Carnaval

19h – Viajando na Folia

Concentração a partir das 18h

Tema: “Somos turistas mala sem alça”

Dia 21 – Terça

16h – Vejo Flores em Você!

Concentração 15h30

Tema: Homenagem a Dorcas da Costa Francisco Jerônimo

19h – Bloco da Tine e das Fridas

Concentração a partir das 17h30

Tema: Feminismo e diversidade