“Buteco da Velha Guarda” anima Cascatinha no próximo domingo

Poços de Caldas, MG – Na semana que antecede o Carnaval, o samba e a solidariedade se entrelaçam no Buteco da Velha Guarda, no próximo domingo, 12 de fevereiro, a partir das 15h, no Ginásio Poliesportivo Moleque César, na Cascatinha, com entrada gratuita.

A primeira atração, a partir das 15h, será uma roda de samba com os músicos do bairro, que é berço do samba em Poços de Caldas e, a partir das 17h30, o Grupo Samba di Vinil sobe ao palco. O evento tem apoio da Prefeitura, por meio de diversas secretarias municipais.

“A Velha Guarda que era da Escola de Samba Vivaldinos da Vivaldi se manteve viva e atuante. Somos um grupo de pessoas da terceira idade que no advento da pandemia se mobilizou para ajudar a amenizar a dor do próximo, com alimentos, cestas básicas, remédios, fraldas, enfim, naquilo que era necessário, sempre fazendo uma rifa. Em dezembro, nós reunimos para confraternização e dei a ideia de fazermos um evento para termos um fundo de caixa para atender as pessoas do bairro. Assim, nasceu o Buteco da Velha Guarda”, conta a componente da Velha Guarda, Sandra Salete.

Além de celebrar o samba, o objetivo do evento é arrecadar fundos com a venda de produtos do bar, muitos recebidos em doação por parceiros que abraçaram o evento, para que o grupo possa dar continuidade ao trabalho social que vem sendo realizado junto às famílias do bairro. O grupo da Velha Guarda também já programa realizar um bingo nos meses de maio e novembro e a segunda edição do evento Buteco da Velha Guarda, em setembro.