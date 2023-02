Novos membros do COAD tomam posse

Poços de Caldas, MG – Os novos membros do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (COAD), foram empossados na tarde desta quinta-feira, 09. A solenidade, aconteceu no Espaço Cultural da Urca e contou com a presença do vice-prefeito, Júlio César de Freitas.

O Conselho foi instituído pela Lei 8.913, de 19 de junho de 2013, em substituição ao Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), de 2010. O órgão atua como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações para redução da demanda de drogas no município.

O COAD é uma ferramenta para dar vida às políticas antidrogas dentro do espaço do município, entre outros, o objetivo de desenvolver e acompanhar o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas, destinado ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de drogas; acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e pela União e apoiar medidas, planos, programas e projetos que possam contribuir para a solução dos problemas concernentes ao uso de entorpecentes e substâncias que determinam dependências físicas ou psíquicas.

O vice-prefeito, Júlio afirmou que o COAD apoia, incentiva e dá as diretrizes de uma política pública que dever ser seguida. “Acredito que as ações de prevenção precisam caminhar com a criação de oportunidades para todos, e juntos possamos fazer a diferença, com ações de prevenção e conscientização tanto com a ajuda do esporte, educação e diversas áreas para minimizarmos o impacto na nossa sociedade.”

Novos Membros do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas – COAD:

Representantes da Administração Direta:

Secretaria Municipal de Saúde

Lais Helena da Silva – Titular e Rafael Vitor Amâncio Franklin – Suplente

Secretaria Municipal de Educação

Iracema Gonçalves Maciel Santos Titular e Paulo César Rezende – Suplente

Secretaria Municipal de Promoção Social

Zeoner Tomé Silva Junior – Titular e Josmar de Alvarenga Andrade – Suplente

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Paulo Sérgio Pereira – Titular e Silvio Luiz dos Santos – Suplente

Secretaria Municipal de Defesa Social

Michelle Della Testa Alves Ramos – Titular e Bruno Magalhães Rangel Morais – Suplente

Secretaria Municipal de Governo

Ana Paula Silveira Corrêa – Titular e Letícia Moreira Gonçalves – Suplente;

Representante da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de Caldas

Clayson Rodrigo Brene – Titular e Maria Cecília Gomes Flora – Suplente;

Representantes do 29º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Allan Costa Ramos de Oliveira – Titular e Elio José do Nascimento Júnior – Suplente

Representantes da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas

Maria Aparecida Costa de Andrade – Titular e Roseli de Paula Souza – Suplente

Representantes de organizações não governamentais que atuem em causas relacionadas à prevenção do uso de substâncias entorpecentes e na recuperação de dependentes químicos:

Aline Aparecida Cardoso do Prado – Titular e Fabiano Amantea Ragnoli – Suplente

representantes da Associação de Proteção Humana e Ação Social – APHAS

Eli da Silva Goulart – Titular; e Yuri Bastos Mello – Suplente, representantes da Associação Chácara Santa Clara

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – 25ª Subseção de Minas Gerais

Caike Mateus Pereira – Titular e Paulo César Silva Filho

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cristina Gadelha Navarro Vieira – Titular e Adriana de Fátima Sanches da Cruz Carvalho – Suplente

Representantes do Conselho Tutelar de Poços de Caldas

Flaviana Junqueira de Lima – Titular e Sandra de Fátima dos Santos – Suplente

Representantes do Conselho Municipal de Assistência Social

Marina Cunha Ulian – Titular e Kamila Poloniato Gonçalves – Suplente

Representantes do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Poços de Caldas

Luiz Antônio Candido – Titular e João Carlos da Silva – Suplente

Representantes do Conselho Municipal de Saúde

Paulo Sérgio Norberto – Titular e Lara Santicioli Chagas de Freitas – Suplente

Representante do Conselho Municipal de Educação

Bruno Alberto Jorge Figueiredo – Titular; e Victor Hugo Melo Braga – Suplente