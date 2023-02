“Orgulho e preconceito” é a sugestão de leitura das Bibliotecas Públicas desta semana

Poços de Caldas, MG – A indicação de leitura do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas para esta semana é “Orgulho e preconceito”, obra mais conhecida da escritora britânica Jane Austen. A sugestão de livro foi preparada pela equipe da Biblioteca Municipal Júlio Bonazzi, localizada na Praça Tiradentes, no Jardim Santa Rita, próximo à Fonte do Monjolinho.

“Orgulho e Preconceito”, o livro mais famoso de Jane Austen, foi publicado em 28 de janeiro de 1813. Com uma série de personagens inesquecíveis e um enredo memorável, a autora nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína irresistível e seu pretendente aristocrático e mal-humorado, o Sr. Darcy.

Nesse livro, aspectos diferentes são abordados, quando o orgulho encontra o preconceito, a ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. É considerada a obra-prima da escritora, equilibrando comédia com seriedade, observação meticulosa das atitudes humanas e sua ironia refinada.

A obra, que serviu de inspiração para filmes, séries, webséries e até mesmo para outras obras literárias, está disponível em quatro das cinco bibliotecas públicas de Poços de Caldas (confira os endereços abaixo). “Orgulho e preconceito” não pode ser encontrado apenas na biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU).

Sobre a autora

Jane Austen (1775-1817) nasceu na Inglaterra, teve pouco tempo de educação formal e terminou os estudos em casa. Começou a escrever textos literários por volta dos 12 anos de idade, sem a identificação de sua autoria. Escreveu obras que apresentam marcas de transição entre o Romantismo e o Realismo ingleses, assim, suas histórias de amor possuem um tom irônico e fazem crítica social.

Título:

Orgulho e Preconceito

Autor: Jane Austen

Ano de Publicação: 1813

Indicação de livro

Toda semana, uma sugestão de leitura é divulgada dentro do planejamento do @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, que tem como objetivo democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.