Poços marca presença no 2º Encontro Estadual das Afromineiridades

Poços de Caldas, MG – Mais uma vez, Poços de Caldas marcou presença no Encontro Estadual das Afromineiridades, realizado pelo Governo de Minas, nos dias 3 e 4 de fevereiro, na capital Belo Horizonte. Além do secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, representantes do Conselho Municipal de Política Cultural também participaram da programação.

O evento tem como objetivo dar continuidade às ações de fomento, circulação e visibilidade aos grupos culturais de raízes afro existentes no estado e é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG), com apoio da Fundação Clóvis Salgado e do Conselho Estadual de Política Cultural.

A 2ª edição do encontro foi realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes e na Praça da Liberdade, respectivamente. A programação contou com apresentações de música, dança, exposição, oficina e palestra, com manifestações da cultura tradicional como Ternos de Gongo, de Catopê e Moçambique, além de Folia de Reis, dança afro e capoeira.

“Novamente, Poços de Caldas participa do Encontro de Afromineiridades, reforçando nossa proposta de valorização e reconhecimento das expressões de matriz afro e da cultura tradicional local. É um momento ímpar quando as expressões da cultura popular ocupam o Palácio das Artes, palco máximo da cultura mineira”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Também estiveram presentes ao evento as integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural Maria Augusta Clementino, Eduarda Carimbá e Lavínia Du Valle. Elas foram estabelecer um intercâmbio de informações e conhecimentos para viabilizar a realização do encontro de afromineiridades em Poços de Caldas, que deve reunir manifestações da cultura tradicional do município e convidados de diversos locais.

O evento integra as ações do Plano Descentra Cultura Minas Gerais da Secult, que tem o objetivo de municipalizar e democratizar o acesso aos bens e serviços da Cultura, com base nas diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Cultura, valorizando artistas, trabalhadores e trabalhadoras da Cultura, estimulando a geração de emprego e renda, com atenção especial à cultura popular e tradicional do estado. A 2ª edição do encontro firma o compromisso no calendário de Patrimônio Cultural de Minas.